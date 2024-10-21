ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгороде

Фото, видео: Мартынов Евгений/ТАСС; 5-tv.ru

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Также под огонь украинских боевиков попало село Новая Таволжанка.

Три человека пострадали сегодня утром при ударе ВСУ по селу Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Двое доставлены в больницы.

Украинские националисты били прицельно по жилому сектору. Повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов. Посекло кровлю, остекление и фасады. Побиты припаркованные машины.

В самом Белгороде при обстреле ВСУ пострадала женщина, она получила легкие ранения. Под удар также попал автобус с мирными, водитель и пассажиры чудом уцелели.

Всего за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 50 снарядов и 15 беспилотников. Массированную атаку отразили наши средства ПВО. В Шебекинском городском округе на улицах обнаружены мины «колокольчики». Жителей просят внимательно смотреть под ноги и не трогать подозрительные предметы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что три мирных жителя пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области.