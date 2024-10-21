ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики Украины и производству беспилотников
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Фото: Zuma\TASS/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Также был нанесен удар по пункту дислокации наемников.
Российские силы нанесли поражение объектам энергетики Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотников. О ходе спецоперации рассказали в ежедневном брифинге в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Российские силы наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в районе Кременских лесов сорвана контратака боевиков ВСУ.