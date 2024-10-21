Сборы голосов в больницах и «карусели»: как прошли выборы и референдум в Молдавии

Фото, видео: Reuters/Vladislav Culiomza; 5-tv.ru

Действующая глава республики Майа Санду не смогла одержать победу в первом туре.

Попытка Майи Санду сходу одержать победу на президентских выборах в Молдавии с треском провалилась. Действующая глава республики, по предварительным данным набирает, 39% голосов. А это значит, что во втором туре ей придется сразиться с главным оппонентом — представителем оппозиционного движения и бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло.

Параллельно в Молдавии проходил и референдум о вступлении страны в Европейский Союз. Половина населения высказалась против евроинтеграции. Между тем, на итоговом брифинге Санду сделала скандальное заявление. Все услышал корреспондент «Известий» Василий Моисеенко.

Майя Санду — пока еще президент Молдавии — несколько раз переносила итоговый брифинг после выборов. В какой-то момент даже ее сторонники подумали, что его просто отменили. Но к микрофону глава страны все же вышла.

«Они это сделали, чтобы привести наших граждан и нашу страну в зону неопределенности и нестабильности. У нас есть доказательства и информация о том, что целью преступной группировки было купить 300 тысяч голосов. Размер акции беспрецедентен», — заявила Санду.

Почему именно 300 тысяч голосов, кто именно собирался их покупать и как — осталось неизвестным.

О нарушениях на выборах все воскресенье заявляли в основном оппозиционные политики. Действующая власть, в том числе и сама Санду, никаких проблем не видела до самой ночи. И только когда стало понятно, что выиграть выборы не получилось, а на референдуме большинство пока против евроинтеграции, в ход пошли обвинения.

Оппозиция же заявляла о массе нарушений: от сбора голосов в больнице для тяжелых онкобольных, многие из которых под сильными обезболивающими, до настоящих выборных каруселей, причем на заграничных участках. Так, любопытные кадры сняли в Румынии.

В России, к слову, избирательных участков открылось всего два. На почти полмиллиона граждан Молдавии, в 30 раз меньше чем в Италии. Тем не менее политические оппоненты Санду, похоже, с самого начала были уверены: на референдуме жители республики скажут «нет» оголтелому движению в Европу.

«Молдова проголосовала против. Я хочу сказать „спасибо“ молдавскому народу за свою твердость, жесткость, за то, что вы не поддались провокациям. Вас не испугали. Вы — настоящие бойцы за справедливость. Мы победим, до конца. Ура», — заявил оппозиционер Илан Шор.

Майя Санду, к слову, гражданка другой страны — Румынии, по сути, сама загнала себя в ловушку. Экзитполы на этих выборах были вообще запрещены, и теперь даже сравнить официальные цифры с опросами невозможно.

Референдум о евроинтеграции, судя по оценке как местных, так и зарубежных социологов, специально решили проводить в Молдавии в один день с выборами президента. Иначе нужный процент по явке для признания его состоявшимся вряд ли бы набрался. Половина жителей республики не понимает, зачем нужны изменения в конституции.

Не помогла действующей власти и поддержка из самых высоких кабинетов Брюсселя. В рамках помощи Молдавии перед плебисцитом, ЕС специальным постановлением оказал помощь стране в борьбе с дезинформацией. А попросту — помог установить цензуру в соцсетях.

«Это вам, молдаванам, решать. Это ваш суверенный выбор, что делать с вашей страной, и никто не может вмешиваться», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теперь в Молдавии предстоит второй тур выборов. Никто не смог набрать больше 50% голосов. В него выходят как минимум сама Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Новый раунд голосования пройдет в республике 3 ноября.