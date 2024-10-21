Не суйте туда пальцы: чем для детей опасна привычка ковырять в носу

Фото: 5-tv.ru

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Повреждение слизистой всего лишь одна из проблем.

Опасная пневмококковая инфекция может грозить ребенку и взрослому при ковырянии в носу. При этом подобная привычка носит психологический характер. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова.

«Очень деликатно надо бороться с этой привычкой у детей: не пугать, не ругать, не смеяться и не наказывать», — предупредила специалист.

Врач-терапевт пояснила, что ковыряние в носу может не только повредить слизистую, но и поспособствовать снижению иммунитета вместе с занесением различных инфекций. Чиркова уточнила, что бактерия пневмококк одна из наиболее опасных, которую можно заполучить при ковырянии в носу. Причем риск заразиться ей крайне высок, добавила врач.

Утренняя и вечерняя гигиена носовых ходов с использованием теплой воды поможет убрать скопления слизи или образовавшихся корочек. Игрушки-антистресс также отвлекут ребенка от ковыряния в носу, так как это именно психологическая проблема, подчеркнула врач. Чиркова посоветовала не тянуть с этой проблемой у ребенка и сразу обратиться родителям к психотерапевту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ковыряние в носу связано с развитием болезни Альцгеймера у взрослого человека.