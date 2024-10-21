Случится откат? Названа крупнейшая угроза последних десятилетий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ученые предсказывают смерть более 39 миллионов человек к 2050 году.

Эффективность антибиотиков снижается из-за стремительно растущего количества микроорганизмов. Об этом сообщает таблоид Bild.

«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — приводятся слова президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.

Есть две причины снижения эффективности антибиотиков: первая — увеличившееся количество поездок туристов в разные страны после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. А вторая — потребление большого количество антибиотиков даже для лечения респираторных заболеваний.

Как отмечают журналисты, респираторные заболевания вызываются вирусами, против которых антибиотики бессильны. Так, детям с простудой дают слишком много лекарств. К тому же антибиотики пациентам назначаются «небрежно», когда в этом обычном нет необходимости.

Недавно было проведено исследование, результаты которого показали: к 2050 году от инфекций, которые вызваны антибиотикорезистентными микроорганизмами, могут умереть свыше 39 миллионов человек по всему миру. Указывается, что сейчас 35 тысяч граждан Евросоюза уходят из жизни. Причиной их смерти являются инфекции, вызванные устойчивыми патогенами.

Кризис усугубляется в том числе и из-за нехватки антибиотиков и недостаточного финансирования подобных исследований. По данным издания, с 2017 года было одобрено лишь 12 новых таких лекарств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бактериофаги могут в будущем частично заменить антибиотики. Как объяснил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, болезнетворным организмам сложнее выработать устойчивость к вирусам бактерий.