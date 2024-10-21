«Новая общность»: какую роль янтарь сыграл в становлении Руси

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

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Этот камень был одним из главных товаров на Восточном торговом пути.

Исследователи из Санкт-Петербурга предложили гипотезу о роли янтаря в формировании государственности Древней Руси в конце VIII — первой половине IX веков. Об этом сообщили «Известия».

Смысл теории ученых заключается в том, что благодаря массе полезных свойств и красоте камня, он был очень востребованным, потому вывел торговлю на новый уровень. Янтарь являлся главным товаром на Восточном торговом пути. Эту мысль подтверждают и ранее открытые факты: по упомянутому маршруту не раз находили клады камня.

«Есть основания считать, что под влиянием торгового транзита из Европы на Восток могла появиться новая общность, которая ускорила преобразование уже существовавшего к тому времени раннего государственного формирования ильменских словен в государство Древняя Русь», — заявил один из разработчиков гипотезы, член экспертного совета при профильной комиссии по туристской индустрии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Цуркан.

Уникальность янтаря заключается не только в его потрясающей красоте, но и в целебных свойствах. Он оказывает успокаивающее действие на нервную систему, снижает давление и предотвращает появление камней в почках.

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