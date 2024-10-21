В Приморье руководителя фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Он должен государству 128 миллионов рублей.

Против руководителя компании ООО «ВСТ-ДВ» возбудили уголовное дело за неуплату налогов в размере 128 миллионов рублей. Об этом стало известно из Telegram-канала регионального управления Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, в период с января 2019 года по март 2022 года подозреваемый организовал фиктивный документооборот с организациями, которые не вели реальной коммерческой деятельности.

Затем он представил в налоговые декларации сведения о налоговых вычетах по хозяйственным операциям, которые не были понесены.

Известно, что мужчине предъявили обвинение по статье п.б ч. 2 ст. 199 УК РФ, то есть за уклонение от уплаты налогов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минфин использовал искусственный интеллект при подготовке бюджета.