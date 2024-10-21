Израиль атаковал спонсоров «Хезболлы» в Ливане

Фото, видео: Reuters/Mohammed Yassin; 5-tv.ru

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Обстрелу подверглись здания одной из местных финансовых организаций.

Армия Израиля атаковала спонсоров «Хезболлы» в Ливане. Массированному обстрелу подверглись здания одной из местных финансовых организаций. Под огнем оказались сразу несколько населенных пунктов. Однако основной удар пришелся на пригороды Бейрута. В результате атаки одно из зданий обрушилось.

Взрывы прогремели и в опасной близости от международного аэропорта. Взлетно-посадочную полосу заволокло дымом. Однако позже самолетам все же удалось сесть. Тем временем сами жители, спасаясь от израильской агрессии, пытаются покинуть страну. За одни сутки границу с Сирией пересекли более четырех с половиной тысяч человек.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху пытались ликвидировать при помощи беспилотника.