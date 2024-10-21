Путин встретился с президентом ОАЭ. Главное

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом.

Украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке планируют обсудить сегодня президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов на переговорах в Кремле. Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также посетят одно из образовательных учреждений в Москве. А накануне лидера Эмиратов с королевскими почестями встречали в аэропорту, а затем на кортеже из Aurus доставили в Ново-Огарево. Там прошел неформальный ужин. О чем говорили президенты — узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в аэропорту встречает рота почетного караула. У трапа — вице-премьер Александр Новак. И это тоже вполне себе королевский прием.

Год назад во время визита Владимира Путина в Абу-Даби небо раскрасили в цвета российского триколора; в Москве — монарха Арабских Эмиратов его флаги встречают на Арбатских «домах-книжках». В кортеже из Aurus в сопровождении мотоохраны он направляется в резиденцию Ново-Огарево, на пороге которой его встречает президент.

Перед неформальным ужином, что пройдет вдали от камер, короткая беседа в зале приемов, где сразу становится ясно: не в пример погоде, прием будет теплым.

«Уважаемый господин президент. Позвольте вас сердечно поприветствовать в Москве. Мы все — все члены делегации России — вспоминаем наш последний визит в вашу страну и то, как тепло вы нас принимали в декабре прошлого года. Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства», — подчеркнул Путин.

Лидеры двух стран встречаются не реже раза в год — и это только в рамках официальных визитов, не говоря уже о площадках общих для партнеров организаций — ОПЕК, где нефтяные державы регулируют цены на черное золото, экономического союза ШОС, а недавно Арабские Эмираты приняли в БРИКС, что открывает для нас новые перспективы.

«За последние три года товарооборот увеличился в три раза. Взаимные инвестиции достигли семи миллиардов долларов. По линии наших суверенных фондов осуществляются примерно 60 проектов на общую сумму два миллиарда…» — подвел статистику российский лидер.

Итоги 2024 года подводить еще рано, но в 2023-м товарооборот России и Арабских Эмиратов побил очередной рекорд, преодолев планку в триллион рублей. Причем, здесь речь не только о нефти и газе, но и о промышленности и высоких технологиях. Этому способствует и создание совместных компаний, и упрощенные условия для бизнеса. Взаимные инвестиции растут. И они тоже уже исчисляются в триллионах.

«В последние три года — у нас увеличился в три раза товарооборот между нашими странами, мы сотрудничаем по разным отраслям и будем надеяться на то, что будем развивать и укрепим наши международные отношения. Нас связывает не только экономика — культура, менталитет. Между нашими странами надежный и прочный мост», — подчеркнул Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Наши страны — важные геополитические игроки. Поэтому на закрытой встрече, конечно, будут обсуждать палестино-израильский конфликт. И украинский тоже. Арабские Эмираты не раз выступали в качестве стороны-посредника на переговорах. Во многом благодаря их участию, удалось освободить более двух тысяч военнопленных.

«В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Разумеется, я вас проинформирую о других непростых ситуациях, которые касаются напрямую России — прежде всего, это касается украинского кризиса. Хочу в этой связи поблагодарить вас за ваше участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом беженцами», — сказал Путин коллеге.

России и Арабским Эмиратам нужно многое обсудить, поэтому визит монарха не ограничится этой встречей. Лидеры двух стран планируют посетить одно из образовательных учреждений Москвы, а после провести переговоры уже в широком формате — в Кремлевском дворце.