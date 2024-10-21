В дыму сражений: в районе Кременских лесов сорвана контратака боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Операторы БПЛА спецназа «Ахмат» ликвидировали украинский танк.

Одной из самых горячих точек в зоне спецоперации сейчас остаются Кременские леса. Боевики ВСУ серьезно окопались на территории природного парка среди вековых деревьев. Но наши военные планомерно уничтожают сеть вражеских окопов. Операторы беспилотников ведут постоянную разведку с воздуха. Благодаря этой работе удалось сорвать очередную попытку контратаки. Точным ударом ликвидирован танк и живая сила противника. За работой подразделений спецназа «Ахмат» наблюдал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Кременские леса — в дыму сражений. ВСУ пытается контратаковать, чтобы сдержать нашу армию на пути к Красному Лиману. Бросают вперед танк. Но бойцы группы «Шрама» спецназа Ахмат точно попадают по нему сбросом боеприпаса БПЛА.

Танк дымит. И мечется между деревьями, как загнанный зверь. Контратака ВСУ сорвана. А мы едем в гости к ассам беспилотного дела вместе с командиром направления — «Шрамом».

Дороги обстреливают и артиллерией и дронами-камикадзе, поэтому мчимся по ухабам на вездеходе.

Впервые едем на таком вот необычном транспорте. Называется он «болотоход». И экстремален он тем, что держаться надо крепко и постараться не выпасть.

Осторожно, тропами идем к нашему расчету. Мимо отбитых у ВСУ позиций. Наконец, попадаем в блиндаж к аэроразведчикам. В этот момент бойцы прицельно обстреливают с дрона позиции ВСУ, не давая противнику даже шанса высунуть голову.

«Разведка БПЛА наша совместно с союзниками выявляет вражеские цели и по ним начинается работа. Либо это минометы, либо орудия отрабатывают крупнокалиберные, либо сбросы, либо FPV», — перечисляет командир направления спецназа «Ахмат» с позывным «Шрам».

А вот они уже в амплуа наводчиков артиллерии. Наши минометчики пристреливаются к очередной сети вражеских окопов.

Вот так без суеты, спокойно и работают бойцы-добровольцы группы «Шрама». Несмотря на то, что работа все-таки боевая и довольно опасная, все эти условия они переносят стоически.

«Кто-то думает, что здесь какая-то мясорубка происходит, но тут, в первую очередь, такая жизнь. Считаю, если нужно молодому человеку сюда приезжать, то понимать, зачем он едет, понимать, что здесь может произойти все что угодно, но надеяться на лучшее и знать, что ты делаешь дело, которое нужно не только тебе, но и детям, которые будут жить в этой стране», — говорит боец группы «Шрама» с позывным «Питон».