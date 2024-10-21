В Великобритании не хватает средств ПВО для защиты своей территории

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

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Тревогу бьют сразу несколько политических деятелей страны.

В Великобритании наблюдается недостаток средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет местное издание i.

В частности, журналисты подчеркивают, что истребители «Тайфун», поставленные в Израиль, оказались не способны противостоять баллистическим ракетам, которые по территории еврейского государства выпустил Иран.

Сразу несколько бывших министров страны бьют тревогу. Похоже, действующая система ПВО не способна оградить небо королевства от атак гипотетического противника. Так, например, считает экс-председатель комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд.

«Нам необходимо наращивать потенциал наших систем противовоздушной обороны и боеприпасов, и делать это нужно как можно быстрее», — поддержал высказанные опасения теневой министр обороны от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Картлидж.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.