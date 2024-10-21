Хуситы готовят новые удары по Израилю

Фото: Reuters/Amir Cohen

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В йеменском движении «Ансар Аллах» заявили об уничтожении около 200 кораблей противника.

Боевые операции хуситов, направленные против Израиля, не прекращены. Об этом «Известиям» заявил член политбюро движения «Ансар Аллах» Мухаммад Аль-Фарах.

«Сегодня около полумиллиона выпускников завершило военные курсы в рамках народной мобилизации, мы разработали ряд ракетных систем и беспилотников, которые достигли Тель-Авива и других районов оккупированной Палестины», — уточнил один из лидеров организации.

Мухаммад Аль-Фарах также подвел итог пораженным целям своих противников. Среди них до 200 кораблей, принадлежащих Израилю, США и Великобритании. Кроме того, были сбиты 11 беспилотников американского производства.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву и Эйлату дронами и ракетами.