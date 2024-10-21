Словно дворец: на могиле мужа певицы Дианы Гурцкой появился необычный памятник

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Супруг артистки внезапно умер во время перелета в 2023 году.

Певица Диана Гурцкая установила на могиле мужа дипломата Петра Кучеренко памятник. Об этом стало известно из видеоролика на YouTube-канале.

Мужчина внезапно умер в прошлом году на борту самолета во время возвращения из командировки. Артистка была убита горем.

Петр Кучеренко был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Недавно Гурцкая установила на его могиле массивный памятник, похожий на дворец. Надгробное сооружение разительно отличается от тех, к которым все привыкли. Постройка представляет собой небольшого размера «домик», похожий на уменьшенный в размерах античный храм с колоннами. Он выполнен из материала, похожего на мрамор, бежевого цвета.

Диана Гурцкая была эмоционально сильно привязана к супругу. После его ухода из жизни, певица перестала выходить на сцену и отстранилась от людей.

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