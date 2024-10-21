Минфин использовал искусственный интеллект при подготовке бюджета

Фото: 5-tv.ru

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Большинство этапов этого процесса может быть со временем автоматизировано.

Министерство финансов России применило возможности искусственного интеллекта (ИИ) в процессе подготовки бюджета на ближайшую «шестилетку». Об этом «Известиям» рассказала первый замминистра финансов Ирина Окладникова. В частности, ИИ нужно для сопоставления кодов классификации бюджета с привязанными к ним результатами.

«Большинство этапов бюджетного процесса может быть со временем автоматизировано, и часть операций — полностью переведена на искусственный интеллект. Это будет зависеть только от того, насколько у нас получится стандартизировать наши процедуры», — отметила чиновник.

Важно, что проблем с обработкой больших объемов информации у нейросети не наблюдается, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Новые сверхмощные чипы позволяют нейросетям обрабатывать большие массивы данных… Нейросети выполняют такую работу гораздо быстрее, чем ранее применявшееся программное обеспечение, и очень облегчают труд сотрудников», — добавляет эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что бюджет Российской Федерации на ближайшую «шестилетку» поддержит 19 нацпроектов.