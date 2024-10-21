Егор Крид чуть не стал причиной увольнения администратора барбершопа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Конфликт случился из-за кальяна артиста.

Певец Егор Крид требовал уволить администратора барбершопа за то, что она попросила его убрать кальян. Видео-признание сотрудницы опубликовано в одном популярном Telegram-канале.

Девушка по имени Диана попросила знаменитость убрать курительное средство, так как оно занимает отдельное кресло, на которое вскоре должен был сесть клиент. Она уверяет, что ранее у нее не было конфликтов с Кридом и обращение к нему было сделано в весьма деликатной форме. Несмотря на это, артист почему-то устроил скандал.

«Он посмотрел на меня и сказал, что ничего убирать не будет, будет курить кальян», — процитировала исполнителя сотрудница студии.

После отказа, администратор молча забрала предмет раздора сама, что вызвало скандал. Со слов Дианы, певец заявил администрации салона, что позвонит рэперу Тимати, который является владельцем барбершопа, требовал уволить сотрудницу.

После этого непосредственный руководитель Дианы попросил ее извиниться перед артистом, чтобы сгладить углы, но она отказалась.

В итоге девушку не уволили, но Крид с ней с тех пор, как заверяет Диана, больше ни разу не здоровался.

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