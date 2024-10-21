Монах УПЦ находится в тяжелом состоянии после нападения на собор в Черкассах

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

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Инцидент произошел 17 октября.

Монах Украинской православной церкви (УПЦ) Нектарий, пострадавший в результате нападения на собор в Черкассах, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Незалежной Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Инок УПЦ Нектарий, которого забили псы ПЦУ (Православной церкви Украины. — Прим. ред.) — Зеленского в соборе Черкасс, находится в больнице в тяжелом состоянии», — заявил он.

Ночью 17 октября около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время ночной литургии. Неизвестные выгнали всех верующих на улицу. У мирных жителей отбирали телефоны и не позволяли снимать происходящее на видео, а также срывали камеры видеонаблюдения на территории храма. Позднее издание «Страна.ua» сообщало, что захватчики открыли стрельбу по прихожанам из газового пистолета.

Ранее 5-tv.ru писал, что радикалы устроили настоящую бойню в храме УПЦ в Черкассах, и все это происходит под песни, прославляющие Бандеру.