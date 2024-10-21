Стиви Уандер поздравил Камалу Харрис с юбилеем

Фото: Reuters/acquelyn Martin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кандидату в президенты США от демократов исполнилось 60 лет.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис отпраздновала юбилей. О том, как все прошло, рассказали РИА Новости.

Легендарный американский певец, музыкант и композитор Стиви Уандер сыграл и спел для политика во время ее посещения церкви в штате Джорджия. Она была явно растрогана и смущена. На протяжении всего исполнения Харрис еле сдерживала слезы и смущенно улыбалась.

Примечательно, что присоединиться к поздравлениям решил и соперник Харрис в борьбе за пост президента Америки Дональд Трамп.

«Поздравляю с 60-летним днем рождения, Камала!» — опубликовал Трамп запись в личном блоге в сети.

Не прошло и пару часов с начала перемирия, как представитель республиканцев вновь принялся за старое и продолжил унижать оппонентку, обвиняя Харрис в притворстве и отсутствии совести. Сама Камала решила провести день в атмосфере праздника и не вступать в перепалки со своим главным соперником.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия не допустит появление на Украине ядерного оружия.