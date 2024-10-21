Майя Санду отменила брифинг по выборам президента и референдуму о вступлении Молдавии в ЕС

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Мероприятие переносилось трижды, а после его анонс, и вовсе, был удален.

Президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг, запланированный в ходе оглашения предварительных результатов выборов президента страны, а также референдума о вступлении в ЕС. Данные приводит онлайн-платформа privesc.eu.

Интересно, что брифинг переносился три раза, а потом анонс мероприятия и вовсе был удален.

При этом, как сообщает РБК, на выборах лидирует именно действующая глава государства. По данным местного ЦИК уже обработано почти 53% протоколов, и за МАйю Санду проголосовало чуть больше 35% избирателей. С небольшим отрывом в 6% идет главный оппонент действующего президента — кандидат от социалистов Александр Стояногло (29,2%).

Всего на высший пост в стране претендует 11 кандадатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что русский язык могут исключить из официального оборота в Молдавии. В случае победы действующего президента республики Майи Санду все, что связано с «русским» и «русскими», будет искореняться, уверен лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. Меж тем, до 80% населения используют русский в повседневной жизни, а для 20% он, и вовсе, является родным.