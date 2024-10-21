Фото, видео: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley; 5-tv.ru

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Хваленая демократия Европы оказалась в далеком прошлом.

Высшее руководство ряда западных стран намеренно дезинформирует своих граждан. Об этом британский политический деятель, писатель и журналист Джордж Галлоуэй эксклюзивно рассказал «Известиям».

«Все то, что на Западе раньше говорили о России, теперь стало реальностью в Британии. СМИ полностью скрывают правду и тотально дезинформируют… Это феномен, с которым мы, жители Запада, никогда раньше не сталкивались», — поделился Галлоуэй.

Он объяснил свое высказывание тем, что до нынешних времен, каждый несогласный мог выразить свое мнение в той или иной степени. Сейчас же везде транслируется лишь одна позиция, соответственно та, которая выгодна власти. Европа, которая всегда была известна своей независимостью и свободой слова, нынче равняет всех граждан под нужную им политическую ветвь. Хваленая демократия осталась только в воспоминаниях, на деле же от нее не осталось ни следа.

Джордж Галлоуэй также подчеркнул, что даже те видеозаписи из России, которые он в дальнейшем опубликует, не помогут народу осознать, что их обманывают. Люди находятся в глубоком заблуждении, они уверены в том, что россияне голодают на фоне санкций и воют деталями от стиральных машинок, так как на лучшее финансирования нет.

Сам же журналист воочию увидел прекрасное состояние экономики Российской Федерации и счастливое население, которое ничем не обделено.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия не допустит появление на Украине ядерного оружия.