Возвращение к кнопкам: миру гаджетов предрекают отказ от сенсорного управления

Фото: 5-tv.ru

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Главный довод — это простота и удобство.

Мир гаджетов может вернуться к кнопкам, вместо сенсоров. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

Ряд экспертов предрекают в скором будущем такое развитие событий в сфере цифровых технологий. Этому предполагаемому явлению даже успели дать название — rebuttonization, что буквально переводиться как «возвращение к кнопкам».

Главный довод в пользу подобной тенденции — это повышенная удобность в некоторых случаях. Так как сенсор иногда только усложняет, а не облегчает решение задач.

В пример приводят водителей автомобилей, для которых кнопочное управление может быть куда сподручнее и безопаснее. И времени на нажатие кнопки, отвечающей за определенную функцию будет уходить меньше, подсчитали эксперты.

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