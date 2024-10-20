«Он заботится о семье»: отец Джулиана Ассанжа рассказал о его жизни после освобождения

Отец Ассанжа рассказал, что тот после освобождения уделяет время семье

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sathiri Kelpa; 5-tv.ru

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Основатель Wikileaks сейчас находится в Австралии.

Отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа архитектор Джон Шиптон, в беседе с 5-tv.ru, рассказал о жизни сына после освобождения из тюрьмы в июне 2024 года.

По словам мужчины, его сын все свое свободное время теперь уделяет детям и жене, строит семейную жизнь после долгих лет заключения. Да и его отец теперь чувствует себя более свободно.

«Когда Джулиан сошел с самолета в Австралии, в Канберре, моя работа была закончена. Так что теперь я сосредоточен на других вещах, которые мне интересны в данный момент. Например, на саммите БРИКС», — заключил Шиптон.

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прибыл в Москву 20 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что основатель WikiLeaks заключил сделку с властями США и вышел спустя 12 лет заключения. Джулиан Ассанж, как и ожидалось, признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже. Правда, упомянул, что полагал, американская конституция гарантирует ему свободу слова.