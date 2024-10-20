Жестокое предательство: 19-летняя мать выбросила умершего младенца в коробке на улицу

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Малыш скончался из-за истощения.

Жительница Коврова Владимирской области выбросила в коробке на улицу умершего годовалого сына. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по региону.

Как информирует следствие, гражданка Коврова 2005 года рождения оставила годовалого сына одного в квартире на продолжительное время. В результате, ребенок, лишенный воды и еды, скончался от истощения.

Вернувшись домой, горе-мать положила тело своего ребенка, а также его вещи, в коробку и выбросила все недалеко от дома. Тело было обнаружено местными жителями в пятницу, 18 октября.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство малолетнего“)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в парке на северо-западе Москвы найдены останки человека. Судебно-медицинская экспертиза установит пол, возраст, примерную дату и причину смерти. На месте происшествия работает оперативная группа, устанавливаются все детали произошедшего.