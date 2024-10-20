Умер актер из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин

Фото: Кадр из к/ф «Женитьба Бальзаминова», реж. Александр Белинский, 1989 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Известный артист ушел из жизни в ночь на 20 октября.

В возрасте 94 лет ушел из жизни заслуженный артист РФ Анатолий Гридин. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Мариинского театра.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и ученикам Анатолия Васильевича», — говорится в сообщении.

Анатолий Гридин был принят в труппу Кировского (ныне Мариинского) театра в 1952 году. Он выступал в постановках таких выдающихся режиссеров, как Олег Виноградов, Леонид Якобсон и Юрий Григорович.

Актер стал первым исполнителем партий Северьяна в балете «Каменный цветок» Прокофьева и Визиря в «Легенде о любви» Меликова.

Кроме того, в 1982 году Анатолий Гридин снялся в легендарном телебалете «Анюта», а в 1989 году — в фильме «Женитьба Бальзаминова».

Причина смерти артиста не раскрывается. Гридин ушел из жизни в ночь на 20 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из сериала «Одесса-мама» Николай Седнев.