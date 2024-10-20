«Ждем уже всю жизнь»: Прилучный все еще не вернул сына Муцениеце

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Суд постановил, что до конца разбирательств Тимофей должен жить с матерью.

Агата Муцениеце ждет возвращение своего сына домой. Этим поделилась сама актриса на своей странице в социальных сетях, опубликовав трогательное фото с наследником.

«Ощущение, что ждем уже всю жизнь…», — так Муцениеце подписала снимок.

Не так давно суд, который проходил между актрисой и ее бывшим супругом Павлом Прилучным, признал право временной опеки над сыном Тимофеем за Агатой. То есть до конца судебных разбирательств ребенок должен жить с матерью. Однако, судя по публикации знаменитости, мальчик все еще не вернулся к Муцениеце.

Павел утверждает, что это желание самого ребенка оставаться с ним.

«Более года назад сын захотел жить со мной. И когда он озвучил свое желание, мы начали обсуждать это с его мамой. Агата согласилась, но юридически оформлять переезд сына ко мне категорически отказалась. А после того, как подала иск об алиментах, и вовсе изменила решение, но ребенку ничего не объяснила. Он очень расстроен и не может понять, почему нужно пройти такой долгий и сложный путь, чтобы остаться жить с тем, с кем он хочет. Почему недостаточно его мнения и желания?» — говорил Прилучный.

Муцениеце же уверена, что сейчас мальчика настраивают против матери.

«Конечно, сейчас мне это тяжело представить, потому что Тимоха полностью перестроен, у него все настройки перекручены, у него какая-то кашица в голове его маленькой. Но я очень надеюсь, что все будет просто, что мы, взрослые, дальше сможем решать все только мирным путем», — говорит Агата.

Актеры развелись в 2020 году. С бывшей супругой Прилучный в настоящий момент ведет борьбу за опеку над детьми. Споры начались из-за алиментов. Суммы в 100 тысяч рублей, которую выплачивает Павел, по словам Агаты, не хватает. Поэтому актриса захотела назначить выплату в 30% от дохода экс-супруга. Суд требование удовлетворил, после чего артист подал на апелляцию и иск на определение места жительства их детей. Кроме сына Тимофея и дочери Мии, у Прилучного еще есть сын от актрисы Зепюр Брутян, которая в настоящий момент является его официальной женой.

Ранее 5-tv.ru писал том как Агата отреагировала на последнее решение суда.