Фото: © РИА Новости/Родион Прока

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В стране также проходит референдум по евроинтеграции.

На выборы президента в Молдавии к 13:00 (совпадает с московским временем — Прим. ред.) явка избирателей превысила 25%. Об этом сообщила журналистам глава Центризбиркома Анжела Караман.

«До этого часа в голосовании приняли участие около 717 тысяч человек (это более 25% избирателей. — Прим. ред.). К 12:00 в референдуме принял участие 442 331 избиратель — 16,14% избирателей», — сказала она.

По данным Центральной избирательной комиссии страны, по состоянию на 16:33 проголосовало 41,17% избирателей, из них почти 54% — женщины и около 45% — мужчины. Это значит, что выборы президента в Молдавии признали состоявшимися, поскольку явка должна превысить 33,3%.

Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов, в том числе действующая глава республики Майя Санду — она выдвигается от правящей партии «Действие и солидарность» и выступает за сближение Молдавии с Евросоюзом.

Кроме того, в стране проходит референдум по евроинтеграции. Жители должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?»

Голосование будет продолжаться до 21:00 — после этого избирательные участки будут закрыты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, каковы шансы Майи Санду остаться президентом Молдавии.