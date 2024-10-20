«Мне нужно забрать его»: жена пропавшего на Сахалине моряка надеется, что он жив

Фото, видео: Морская спасательная служба по судну на Сахалине; 5-tv.ru

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Судно опрокинулось 18 октября. С тех пор о судьбе двоих из восьми членов экипажа ничего неизвестно.

Жена пропавшего после опрокидывания сухогруза «Григорий Ловцов» моряка просит продолжать поиски, пока ее мужа не найдут. Об этом рассказала 5-tv.ru сама супруга пропавшего — Наргиза.

Как только в новостях появились сообщения о ЧП на судне, Наргиза связалась с директором предприятия, где работал ее муж — Нурлан.

«Потом в новостях появилось сообщение про это судно. Там еще транспортное средство было, но никто там его не указал. И данных о нем тоже не было. Я поэтому начла говорить, что там еще и он был. И у меня есть доказательства», — делится женщина.

Уже приступив к работе, моряк через мессенджер связывался с супругой. И именно эти сообщения доказывают его пребывание на сухогрузе.

«Я ему позвонила, директору. Сказала, чтобы они мне нашли и вернули мужа», — рассказывает жена пропавшего.

Женщина надеялась, что ее супруг будет среди тех, кого уже обнаружили спасатели. Но его там не оказалась. Кроме Нурлана пропал еще капитан сухогруза.

«Мне нужно забрать его. Любого. Но нужно забрать. Поэтому обращаюсь ко всем, кому возможно, чтобы не останавливали и не прекращали поиски, пока не найдут», — просит Наргиза.

Последний раз Нурлан связывался с супругой 18 октября в 13:17 по местному времени. Судно перевернулось в этот же день в порту Корсаков на Сахалине. На борту на момент ЧП находились восемь моряков. В ходе поисково-спасательных операций было найдено шесть человек. Трое из них госпитализированы. Еще троих обнаружили уже мертвыми.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

Сегодня сухогруз целиком ушел под воду. А из-за ухудшения погодных условий спасатели решили приостановить поисково-спасательную операцию.

Ранее 5-tv.ru писал подробнее о спасении одного из выжавших моряков.