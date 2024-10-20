Шестикратному олимпийскому чемпиону Крису Хою поставили неизлечимый диагноз

Фото: Reuters/Henry Nicholls

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сейчас он принимает специальное лекарство, которое поможет продержаться дольше. По прогнозам врачей, ему осталось жить до четырех лет.

Врачи диагностировали у шестикратного олимпийского чемпиона Криса Хоя рак четвертой стадии. Об этом пишет The Guardian.

«Такова природа. Мы все рождаемся и умираем, и это всего лишь часть процесса. Мне повезло, что я могу принимать лекарство, которое поможет мне продержаться как можно дольше», — сказал спортсмен.

У спортсмена обнаружили первичную форму рака предстательной железы, который впоследствии дал метастазы в кости. Кроме того, его супруга Сара также столкнулась с серьезным недугом — рассеянным склерозом. У пары двое детей. При этом Хой добавил, что, согласно прогнозам врачей, ему осталось жить от двух до четырех лет.

Британскому велогонщику Крису Хою 48 лет. Он является шестикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Шура связал свою прошлую онкологию с циничным образом жизни. Музыкант победил рак в начале 2000-х годов — после изменив отношение к людям.