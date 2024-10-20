Telegraph: Залужный намекнул на уступку территорий РФ для достижения мира

Фото: www.globallookpress.com/Kaniuka Ruslan

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Это большой сдвиг в риторике Украины.

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный допустил, что Незалежной стоит уступить России утраченные территории ради достижения мира. Об этом передает Telegraph.

«На этой неделе <…> Залужный намекнул, что страна может принять мирную сделку, которая подразумевает отказ от территорий в пользу России», — говорится в публикации.

Отмечается, что бывший главком ВСУ считает более важными гарантии безопасности, чем утраченные земли. Заявление Залужного — сильный сдвиг в риторике киевского режима, который настаивает на возвращении территорий для достижения мира на Украине.

«Я не упомянул территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме», — заявил Залужный.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что «план победы» президента* Украины Владимира Зеленского заведет в тупик. Он вызвал неоднозначную реакцию на Западе.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.