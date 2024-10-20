«Только через мир мы сможем жить»: отец основателя WikiLeaks Ассанжа назвал причину визита в РФ

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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В столицу России общественный деятель прибыл в воскресенье, 20 октября.

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — общественный деятель Джон Шиптон — прилетел в Москву, чтобы «протянуть руку дружбу» россиянам. Об этом он рассказал в беседе с RT.

«Я надеюсь протянуть руку дружбы русским людям, потому что только через мир мы сможем жить хоть в какой-то гармонии, без постоянного страха ядерного оружия», — сказал он.

Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, где он выкладывал различные конфиденциальные документы. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором были видны убийства мирных жителей в Ираке.

В 2019 году его посадили в тюрьму. За решеткой Ассанж пробыл 1901 день, а после освобождения в 2024 году он отправился в аэропорт, откуда на самолете улетел в Австралию. Журналист признал свою вину и, согласно договору со следствием, был отпущен на свободу. Взамен он обязан удалить всю информацию с сайта, признанную незаконной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 20 октября отец основателя WikiLeaks Ассанжа — общественный деятель Джон Шиптон прилетел в Москву.