«Мне нужна операция»: Погребняк обратилась за помощью к хирургу Хайдарову
Мария Погребняк хочет сделать пластическую операцию у Тимура Хайдарова
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Блогер после четвертых родов пытается вернуться в прежнюю форму.
Блогер Мария Погребняк, которая недавно родила четвертого ребенка, решилась на пластическую операцию у скандального хирурга Тимура Хайдарова. Об этом она рассказала в своем личном блоге.
Многодетная мама собирается сделать коррекцию груди. Она уже делала ее однажды, однако это была давно, а теперь у нее образовался диастаз, который доставляет дискомфорт.
«Важно вовремя обращаться к врачам! 15 лет назад я после третьих родов сделала маммопластику из-за сильной асимметрии, а сейчас мне нужна операция… Плюс диастаз 3,5 сантиметра», — написала блогер.
После рождения четвертого ребенка Мария Погребняк пытается поскорее привести себя в форму. Спустя месяц после родов она начала активно заниматься спортом, а также прибегает к аппаратной косметологии.
По словам Погребняк, тренировки даются ей с трудом, поскольку тело успело отвыкнуть за беременность.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Погребняк поздравила сына с первым месяцем жизни.