День ленивца: история и традиции праздника, как отметить

Фото: www.globallookpress.com/Walt Disney Pictures

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Хоть этот праздник и посвящен милому животному, люди интерпретируют его немного иначе.

Международный день ленивца отмечается в воскресенье, 20 октября. Так получилось, что праздник, посвященный медленному животному, в этом году выпал на выходной. Значит, официально можно лежать и ничего не делать? О том, чем заняться в этот день, а также история и традиции праздника — в материале 5-tv.ru.

История праздника

Фото: www.globallookpress.com/Christian Ziegler/DanitaDelimo

Некоммерческий фонд, занимающийся защитой всех видов дикой природы, AIUNAU объявил в 2010 году 20 октября Международным днем ленивца. Иначе праздник называется International Sloth Day. Его цель — привлечь внимание общественности к редким видам южноамериканских животных для необходимости беречь их ареал обитания и помочь тем зверькам, которые пострадали от рук человека.

Активисты в Международный день ленивца напоминают, что каждое живое существо является неотъемлемой частью планеты, у каждого имеются свои задачи, а из-за пагубных действий человека нарушается экосистема. В том числе вина лежит на браконьерах. Дело в том, что пойманные ими зверьки не приспособлены жить в доме и могут массово гибнуть в неестественной среде обитания.

Праздник также напоминает людям о пагубных последствиях вырубки лесов. Ленивцы в основном обитают на деревьях, ведь на земле они становятся легкой добычей для хищников. Получается, из-за вырубки деревьев, зверькам просто не остается мест для безопасного существования.

Традиции праздника

Фото: ww.globallookpress.com/Jens Büttner

Обычно в Международный день ленивца волонтеры и организации по охране животных устраивают мероприятия. Многие из них проводятся в зоопарках или обычных парках. Гостям рассказывают о ленивцах, их жизни и важности существования на Земле.

Сборы денег или акции в этот праздник тоже проводятся. Например, людям предлагают купить какой-либо товар, а потом эти средства направляются на помощь зверькам.

Однако некоторые люди отмечают по-своему. В частности, они посвящают весь день лежанию на диване и отдыху дома. Такое тоже допускается, особенно сегодня, когда на календаре выпало воскресенье.

Чем заняться в Международный день ленивца?

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Haupt

Есть два пути в такой многословный день: поддержать ленивцев или уподобиться им. В первом случае можно посетить различные мероприятия, а во втором — приготовить что-то ленивое, посмотреть интересное и не отрывать пятую точку от мягкой кровати без особой необходимости.

Примеры мероприятий:

Мастер-класс «День ленивца» в клубе «Резонанс» в Москве пройдет 20 октября. Участникам расскажут интересные факты об этих интересных животных. Вместе с тем гости смогут изготовить поделки в виде ленивца из картона и деревянных прищепок.

Познавательная программа «Ох, уж эти, Ленивцы!» в Центре традиционной народной культуры города Новомосковск Тульской области пройдет 21 октября. Гостям расскажут о ленивцах, а также покажут их детенышей, примут участие в викторине и поиграют в игры.

В целом, в этот день можно почитать о физиологии и привычках ленивца, его среде обитания. Не отказывайтесь от возможности понаблюдать лично за этими удивительными животными. Это можно сделать в местном зоопарке, если ленивцы водятся в нем. Кстати, прогуливаться лучше неспешно, чтобы не устать. Также если есть возможность, то можно пожертвовать средства организации по охране дикой природы.

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Если настроение сидеть дома, то можно приготовить что-то ленивое, например, пирог, вареники или хачапури. Для веселого процесса или под прием пищи стоит включить мультфильм с ленивцами. Эти зверьки в анимации изображаются привлекательно и смешно, поэтому у них точно получится скрасить ваш день. Стоит вспомнить о таких всеми любимых мультфильмах, как «Ледниковый период» и «Зверополис». Есть и фильмы с ленивцами, например, «Мой ленивец — убийца» (ужастик) и «Superнянь 2» (комедия).

Факты о ленивцах

Фото: ww.globallookpress.com/Thomas Haupt

Существует два семейства ленивцев — двупалые и трехпалые. Первые обладают острыми резцами, а их вес достигает девяти килограммов. Трехпалые ленивцы небольшого размера, они имеют черно-белый окрас, питаются только листьями и не имеют острых зубов.

Ленивцы сильные, в теле зверька 20% занимают мышцы. Это позволяет улыбчивым животным висеть внизу головой больше суток.

Принято считать, ленивцы спят по 20 часов в день. Однако на самом же деле, они бодрствуют до 14 часов в сутки. Однако зверьки экономят свою энергию. Дело в том, что пища у них низкокалорийная и перевариваться может до месяца. Из-за этого ленивца медленно двигаются и постоянно отдыхают.

Большую часть жизни ленивцы проводят на деревьях. Спускаться зверькам приходиться лишь для дефекации, происходит это примерно раз в неделю.

По земле ходить ленивцы почти не умеют. Передвигаются они ползком. При этом в воде зверьки чувствуют себя гораздо свободнее. Они очень хорошо плавают и ныряют.

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