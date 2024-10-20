Чем отличаются дети, рожденные естественным путем и с помощью кесарева сечения?

Фото: www.globallookpress.com/Sina Schuldt

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Акушер-гинеколог раскрыла разницу.

Отличия между детьми, рожденными с помощью кесарева сечения и через естественные родовые пути, есть. Об этом рассказала в беседе с изданием «Вечерняя Москва» акушер-гинеколог Виктория Некрасова.

По словам эксперта, дети, рожденные посредством кесарева, могут быть более подвержены респираторным трудностям в первые дни жизни. Поскольку при естественных родах легкие ребенка подвергаются «сжатию» от «лишней жидкости».

Также акушер-гинеколог отметила другую отличительную особенность — адаптация к окружающей среде. Дело в том, что при обычном способе рождения малыш испытывает стресс. Он, в свою очередь, стимулирует выброс гормонов, которые помогают адаптироваться к внешнему миру. У детей, появившихся на свет посредством кесарева, такого стресса нет. Поэтому они могут чуть медленнее адаптироваться.

«Перинатальные технологии и максимальное неразрывное нахождение мамы и (или) папы с малышом в послеродовом периоде способствует более гладкой адаптации ребенка», — отметила врач.

Кроме того, отличается иммунная система у детей. Например, во время прохождения через родовые пути, младенец контактирует с микрофлорой матери. Благодаря этому у него формируется набор собственных бактерий, которые влияет на иммунитет (микробиома).

Во время кесарева дети получают немного другую структуру микробиома. Это может повлиять на иммунную систему в раннем возрасте, но со временем это проходит.

Некрасова подчеркнула, что в долгосрочной перспективе большинство различий между детьми исчезает. Помимо этого, способ родов не влияет на развитие, когнитивные способности и общее здоровье малыша.

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