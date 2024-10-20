«Ей разрешили взять своих кошек»: куда пропала актриса Татьяна Доронина

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезда фильма «Мачеха» уже давно перестала появляться на публике.

Народная артиста СССР Татьяна Доронина находится в доме престарелых. Об этом сообщил актер и ее знакомый Андрей Чубченко.

«Она сейчас находится в платном доме престарелых, театр, насколько я понимаю, обеспечивает, до этого находилась в Барвихе, это был санаторий, ей разрешили взять своих кошек. Сейчас не получается ее навещать, но мы ее не забываем, посылаем цветы, конфеты», — сказал он в программе на одном из федеральных каналов.

Однако видеться с 91-летней актрисой он не может, поскольку Доронина никого к себе не разрешает приводить.

Татьяна Доронина прославилась ролями в фильмах «Старшая сестра», «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь» и «Мачеха».

С 1966 года она работала в театре МХАТ имени Горького. Сначала как актриса, а после стала его директором и художественным руководителем. Но в декабре 2021 года ее отправили в отставку, что нанесло большой удар артистке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов.