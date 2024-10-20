«Смотрел на тела и не верил»: актер Чубченко рассказал о череде трагедий в семье

Первая дочь и жена актера Андрея Чубченко попали в аварию в 1999 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Звезда сериала «Шеф» до сих с дрожью вспоминает о произошедшем.

В прошлом семья заслуженного артиста РФ Андрея Чубченко столкнулась с трагедией. Его жена — Юлия Зыкова — потеряла ребенка. В этом супруги признались во время программы на одном из федеральных каналов.

«Уже была Соня (первая дочь — Прим.ред.), я забеременела, на 12-й неделе произошел выкидыш. Стало нехорошо, вызвали скорую, врач сказал, что продолжения не будет. Сильно переживала, винила себя, казалось мне, что я к себе была невнимательна», — вспоминала Зыкова.

Для супругов это было страшным ударом. Звезда сериала «Шеф» переживал за жену и ее состояние. Но спустя время родилась еще одна девочка Евдокия.

Актер также вспомнил, что Юлия и Соня в 1999 году попали в страшную аварию, которая могла унести их жизни. На большой скорости жену и дочь сбило такси, когда они переходили через дорогу. Все это произошло на глазах Чубченко.

«Смотрел на тела и не верил», — говорил артист.

К счастью, родные выжили, но им пришлось долго восстанавливаться. После ДТП у них было сотрясение мозга и проблемы со зрением.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с сына певицы Валерии хотят взыскать крупный долг.