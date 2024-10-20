Фото: www.globallookpress.com/E. Teister

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Такое вид отдыха поможет сохранить здоровье как можно дольше.

Если посвятить время отсыпанию на выходных, то можно снизить риск ухудшения когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из Национальной больницы Тайваньского университета в Тайбэе, они изложили результаты исследования в статье для журнала Sleep and Breathing.

Исследование длилось два года. В нем участвовали 215 мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет. Они вели дневники сна и носили акселерометры — устройства, отслеживающие движение объекта в пространстве. Все это позволило точно изменить продолжительно сна.

В результате выяснилось, что примерно 50% участников пытались компенсировать недостаток сна на выходных. Это снизило риск когнитивных нарушений на 74%.

Точных объяснений, как это возможно, пока нет. Однако ученые считают, что дополнительный сон может способствовать восстановлению нейронных связей и уменьшению воспалительных процессов, которые связаны с ухудшением когнитивных функций.

Прежде врач-эндокринолог Юргита Вараева рассказывала о другой опасности неправильного сна. В частности, яркое освещение во время отдыха повышает риск развития диабета. Она посоветовала за несколько часов до сна в вечернее время уменьшить искусственное освещение в комнате. Это важно для выработки нужных гормонов и здорового отдыха. Стоит также отложить перед сном телефон и ноутбук. А еще поможет правильный график отдыха — нельзя спать менее пяти и более десяти часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детский храп может привести к синдрому обструктивного сна.