Все важное с собой: жена убитого лидера ХАМАС укрывается в бункере с сумкой за $32 тысячи

Фото: www.globallookpress.com/Mschf

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Главу политбюро палестинского движения ликвидировали в среду, 16 октября.

Супруга ликвидированного главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара прячется в подземном бункере. Укрывается она с сумкой Hermès Birkin Black Togo, стоимость которой составляет порядка 32 тысяч долларов. Об этом заявил официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Авихай Эдри на странице в соцсети X.

هل زوجة السنوار دخلت معه إلى النفق في السادس من أكتوبر وبحوزتها حقيبة لشركة بيركين التي تقدر كلفتها بنحو 32 ألف دولار؟! أترك لكم التعليق.

بينما لا يملك سكان غزة الأموال الكافية لخيمة أو للمواد الأساسية نرى أمثلة كثيرة لحب يحيي السنوار وزوجته الخاص للأموال… pic.twitter.com/sGft4Qg9s8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024

Эдри опубликовал видео, снятое камерой службы безопасности ХАМАС 6 октября 2023 года, накануне масштабной атаки движения на Израиль. На кадрах видно, как еще живой Синвар вместе с женой и тремя детьми идут по тоннелю в бункер. При этом женщина держит в руках дорогую сумку. После этого Синвар несколько раз появлялся перед камерой. Он готовился к долгому нахождению в бункере и носил туда продукты питания.

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На этой неделе армия обороны Израиля заявила о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Палестинское движение уже подтвердило его убийство. Там уточнили, что операция была проведена в среду, 16 октября.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны подробности убийства лидера ХАМАС Синвара. Моссад и другие израильские спецслужбы охотились за ним много лет.