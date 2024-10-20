Четыре человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Нижегородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Националисты пытались нанести удар по промзоне.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ночь на 20 октября уничтожили украинские беспилотники над территорией промзоны в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Предварительно, в результате атаки пострадали четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории предприятия. Они получили легкие осколочные ранения и уже получили необходимую медпомощь.

Сейчас на месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за ночь уничтожили 110 беспилотников ВСУ над регионами России. Всего в Нижегородской области было сбито восемь дронов. При этом наиболее массивной атаке подверглась Курская область.