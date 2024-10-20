Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Ни в коем случае нельзя скачивать такие файлы!

Мошенники стали рассылать пользователям мессенджера Telegram вирусы, маскируя их под фотографии. Жертвами злоумышленников становятся владельцы девайсов на базе операционной системы Android. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

Ведомство опубликовало скриншот переписки, в которой собеседник прислал сообщения с APK-файлами с названием «фото». При этом злоумышленник спросил: «Привет, это ты на фото?»

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!» — говорится в сообщении.

Пример сообщений с вирусом, которые отправляют мошенники. Фото: Telegram/Официальный телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России/cyberpolice_rus

Прежде специалисты «Доктор Веб» сообщали о появлении нового вируса, поражающего ТВ-приставки на базе Android. К сентябрю вредоносная программа Android.Vo1d инфицировала уже около 1,3 миллиона устройств в 197 странах. Она помещает компоненты в систему и по команде мошенников может скрытно загружать и устанавливать стороннее ПО.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники разводят россиян при помощи программ удаленного доступа. Названы правила, придерживаясь которых можно избежать потери своих личных данных и денег.