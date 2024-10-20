Трое детей погибли при пожаре в частном домовладении в Тульской области

Фото, видео: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Родители бросили малышей без присмотра на всю ночь.

Трое детей погибли при пожаре в частном домовладении в деревне Демидовка Тульской области. Об этом стало известно из Telegram-канала МЧС России.

Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. На место незамедлительно выехали пожарные. Они проникли в жилое помещение, но внутри, к сожалению, были обнаружены лишь три детских трупа.

«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет», — рассказали представители ведомства.

Сотрудники службы спасения после проведенных мероприятий по ликвидации пламени, провели осмотр дома в поисках причины случившегося. Очевидных источников возгорания найдено не было. Специалисты продолжают проводить мероприятия по установлению всех факторов происшествия.

Трое маленьких детей находились дома без взрослых и даже после случившегося никто из родственников не появился на месте трагедии. Представители ведомства также отметили, что в доме не было установлено ни одной пожарной сигнализации.

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