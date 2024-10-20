«Любитель моделей»: Natan рассказал о предпочтениях сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Старшему ребенку артиста всего 12 лет, но он уже меняет возлюбленных как перчатки.

Сын певца Natan выбирает на роль возлюбленных исключительно моделей. Об этом артист рассказал в эфире одного из телеканалов.

Артист воспитывает двоих сыновей Натана и Ратмира от дизайнера Анастасии Швецовой. Старшему мальчику уже 12 лет. Звездный папа поделился, что мальчик имеет особый вкус на женщин и в своем юном возрасте меняет их как перчатки.

«У него есть девушка. Он всегда выбирает кого-то на две головы выше, он любитель моделей. С некоторыми я знаком, но не со всеми, конечно», — рассказал певец.

Артист также отметил, что считает поведение сына правильным и поддерживает его, ведь хочет, чтобы ребенок в будущем выбрал себе правильную женщину. Natan старается объяснять сыну, на что стоит обращать внимание при контакте с потенциальной суженой.

Примечательно, что сам артист известен многочисленными изменами супруге. Видимо, он так и не определился со всеми пунктиками, которыми должна обладать идеальная жена и продолжает исследовать любовниц с целью установить все качества идеала. Иначе сложно объяснить, почему певец с определенной периодичностью попадает в поле зрения общественности со жгучими красотками, а потом извиняется за свои поступки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина прокомментировала измену Natan.