Вырастила себе на смерть: злой рок судьбы растерзанной львами сотрудницы сафари-парка «Тайган»

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мальгавко; 5-tv.ru

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Леокадия Перевалова проработала там 17 лет, она была настоящим профессионалом своего дела и знала все о технике безопасности при работе с хищниками.

В Крыму общественники собирают подписи под инициативой установить памятник 41-летней Леокадии Переваловой. Она погибла на этой неделе в парке экзотических животных «Тайган». На нее напали львы и растерзали. Трагический инцидент. Вроде бы она сама не закрыла калитку в клетке. Но возбуждено уголовное дело.

Трудно поверить, что именно эта сотрудница могла допустить такую оплошность, ведь она всю свою жизнь посвятила животным. И работала в «Тайгане» с момента его основания, 17 лет. Она других учила технике безопасности. Леокадия в буквальном смысле выкормила и выносила на руках всех питомцев этого сафари-парка. За ее любовь к животным, беззаветную, абсолютно искреннюю, ее называли не иначе как мама Ляля.

Впрочем, в последнее время она признавалась, что устала, что перегорела и хотела уйти с работы. И даже уходила, но вернулась перед летним сезоном. Вот такая нелепая гибель.

Можно ли было предотвратить трагедию, если бы в парке были дополнительные меры безопасности? В этом вопросе разбирался корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Она отдала крымскому сафари-парку 17 лет своей жизни. В прямом смысле стояла у истоков его создания. Коллеги и друзья ласково называли ее «Ляля» из-за особенного отношения к своим подопечным.

Леокадия Перевалова работала в самом опасном секторе «Тайгана», вплотную с хищниками. Ставила их на лапы, еще маленькими носила на руках. Львы и тигры были для нее смыслом жизни. И по злой иронии судьбы именно эти хищники жизнь у Леокадии и отобрали. Ее тело нашли утром 16 октября возле одного из вольеров.

Все произошло в десяти метрах на территории закрытого зимнего вольера, где достаточно толстые стены, поэтому крики о помощи вряд ли слышали другие коллеги. До сих пор не понимают, как это произошло и члены семьи. К вдовцу Леокадии — Дмитрию мы приехали в тот же день, когда случилась трагедия.

«Человеческий фактор. Есть такое. Наверное, не закрыла за собой дверь или еще что-то. Не знаю, не было», — комментирует вдовец погибшей Дмитрий Перевалов.

Именно неосторожность называют основной причиной смерти Леокадии в Следственном комитете. Клетка или вольер, где обитает хищник, делится на две части. Первая, куда сотрудник парка может зайти, чтобы оставить еду животным, и вторая, где находятся сами львы. Так вот, по данным следствия, дверь, между этими двумя секциями, в тот момент была открыта.

«Львы такого не прощают, и львицы напали. К сожалению, никого рядом не было и оказать помощь было уже некому. Они не просто убили, а еще обглодали», — делится с нашей редакцией директор парка-львов «Тайган» Олег Зубков.

То, что взрослые хищники должны быть заперты, даже от персонала, знает работник любого зоопарка. А погибшая в «Тайгане» прошла путь от рядового сотрудника до управляющего.

«Люди привыкают к опасности и начинают переходить грань дозволенного. И, как правило, всегда все заканчивается одним и тем же его либо ловят. Сколько этих записей в Интернете, когда просто человек подходит к вольеру, к животным? Ну, почему-то кажется, что это решетка, она как-то ограждает и так далее. А это самая страшная вещь, когда тебе подтянули и оттуда уже не выбраться», — комментирует дрессировщик хищников Артур Багдасаров.

Но смерть по неосторожности все равно вызывает сомнения, учитывая то как сам директор «Тайгана» ведет себя с дикими животными. Они не просто пускают его на свою территорию, Зубков приводит туда посетителей Сафари-парка, чтобы те лично познакомились с хищниками.

Методы воспитания животных Зубков тоже никогда не скрывал. Иногда со львами был ласковым, а иногда, в прямом смысле, мог «дать по шее».

Посетители «Тайгана» неоднократно обращали внимание на недоработанную систему безопасности, из-за которой в сафари-парке неоднократно происходили несчастные случаи. Последний был в 2022 году, когда тигр через решетку вольера откусил палец годовалому ребенку.

Правила техники безопасности в зоопарках, цирках и других местах написаны кровью, говорят люди, которые ежедневно работают с дикими животными. Персонал каждый день рискует своей жизнью. Что в таких случаях говорить о посетителях, которых так вольготно пускают вплотную к хищнику ради забавы? И стоит это удовольствие от трех до восьми тысяч рублей.

«Хищнику свойственно убивать. Хищник создан таким образом, чтобы делать это максимально эффективно. Поэтому в нашей профессиональной среде принято, что любой инцидент с хищным животным — это ошибка самого дрессировщика», — рассказывает народный артист РФ, художественный руководитель большого московского цирка Аскольд Запашный.

В обстоятельствах гибели Леокадии Переваловой по-прежнему продолжают разбираться следователи. Сам же сафари парк уже возобновил свою работу и продолжает принимать посетителей со всех уголков страны.