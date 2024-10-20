Фото, видео: Markus Schreiber/ТАСС; 5-tv.ru

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Вместо толп фанатов, президента США ждали протестные плакаты.

Первый, и, очевидно, последний визит Джо Байдена в Германию в качестве президента. Берлин встречает его не только красными дорожками, но и протестными растяжками по пути — «Biden, not welcome», рассказывает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Да и толпы фанатов вовсе не встречали кортеж. Сказать, что это общенародные проводы тоже нельзя. Возле ведомства федерального канцлера — лишь немногочисленные зеваки.

И это в тот самый момент, когда американского лидера из рук президента Штайнмайера награждают редким орденом за заслуги именно перед германским отечеством. Но что-то немецкая публика и такого факта не оценила.

От его собственного былого могущества ничего и не осталось, но вот улыбка по-прежнему зловещая, как и сама американская политика.

«Полет этого старика в Европу, очевидно же, означает что-то важное. Большое прощание со своим европейским войском или все же подготовка этих войск к войне», — комментирует немецкий политолог Кристоф Херстель.

На исходе президентских дней он точно навещает всех в новом статусе — «серого кардинала» Белого дома.

Байден в Берлине как будто бы и вовсе инкогнито — возле государственных зданий даже не вывешен американский флаг.

В самом деле, тайная ставка Запада, покрытая самым настоящим мраком. За одним стол созваны все ведущие игроки и верные сателлиты Америки. Даже после ухода от власти Байден хочет сохранить над ними контроль.

«Его стратегия заключается в том, чтобы показать, мол, поддержка со стороны США никуда не делась и сказать украинскому народу: „Мы все еще боремся, мы все еще здесь, мы будем продолжать“. Цель в том, чтобы заставить союзников продолжать войну при любом исходе выборов», — говорит вице-президент института Шиллера Харли Шлангер.

Но что-то ни в одиночку, ни даже в составе НАТО эти самые союзники вовсе не рвутся в бой. Как бы не убеждал их Байден.

«Мы Должны сохранять нашу решимость, наши усилия и поддержку», — рассказывает президент США Джо Байден.

«Мы заботимся о том, чтобы НАТО не стало стороной конфликта и эта война не превратилась в еще большую катастрофу», — комментирует федеральный канцлер германии Олаф Шольц.

Заметная усталость на лицах и в брюссельской штаб-квартире НАТО, силы на исходе, запасы исчерпаны.

«Уже несколько месяцев за кулисами царит настроение, что мы должны найти решение, мы должны прийти к концу. Так больше продолжаться не может», — говорит член комитета бундестага по обороне (партия «Альтернатива для Германии») Герольд Оттен.

А вот о вожделенном членстве Украины здесь предпочитают по-прежнему говорить только в будущем времени, в точных расчетах окончательно запуталось и высшее руководство.

«В будущем у НАТО в качестве тридцать второго или тридцать четвертого члена будет Украина. Пока что похоже, что Украина будет тридцать третьим номером, но может быть кто-нибудь проскочит перед ней», — рассказывает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

И вот такая потерянная Европа для Штатов равносильна потере глобального рынка. Вот почему Байден так суетится. Что в двадцатом веке, что теперь — любые конфликты на этом континенте были и остаются только на службе интересам американского военно-промышленного комплекса.

«В действительности Джо Байден хочет продолжать поставки оружия на Украину и поддерживать работу комплекса всех оружейных заводов, а значит, американского ВПК, это было самой важной целью США во все времена», — комментирует политолог, писатель Клод Жанвье.

Это публично они заявляют о единстве со всеми союзниками, а на деле выходит какая-то уж очень фальшивая солидарность, прикрывающая, как всегда, лишь коварные экономические интересы США. Все ждали, что эта в самом деле уже костлявая рука запада лишь помашет всем на прощание, а она из последних сил еще крепче вцепилась.