Фото, видео: Virginia Mayo/ТАСС; 5-tv.ru

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Украина просит у Запада не только оружие, но и солдат.

Разгром Киева не входит в планы НАТО, поэтому Альянс намерен продолжать оказывать помощь, пока это необходимо — заявил новый генсек Рютте. Он, правда, не уточнил, кому необходимо — Украине, лично Зеленскому или Вашингтону?

Киев требует больше и больше оружия, в ответ получает вполне резонные вопросы — вот вы просите и просите, а вы сами все сделали для победы? Почему, например, у вас молодежь не в армии, а мобилизация с 25 лет? Американцы требуют ставить под ружье всех совершеннолетних.

«Иногда бывают обсуждения, идеи, что они хотят понять, почему мы не рекрутируем, почему мы не мобилизуем людей в возрасте с 18 до 25», — прокомментировал ситуацию министр обороны Украины Рустем Умеров.

Киев решил изобразить бурную деятельность и с прошлых выходных показательно ужесточил мобилизацию, проводя рейды военкомов там, где обычно они не ходили — по элитным кафе и ресторанам, по концертам провластных групп. Даже на заправках в центре Киева стали ловить. Понятно, что кто имеет деньги он и так не пойдет служить — любую справку можно купить, вопрос связей и денег.

Система мобилизации вызывает все больше вопросов — если на фронте не хватает солдат, что делают глубоко в тылу толпы молодчиков в форме, которые громят храмы? Один такой рейдерский захват произошел на неделе в Черкассах. Захватчики действовали как уверенные штурмовики. Может, Зеленский набирает войска для борьбы с недовольными? А зачем им танки НАТО?

О принципиальной разнице в подходе России и Запада к этому противостоянию рассказал Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов стран БРИКС.

«Знаете, в чем разница? НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие, это делает НАТО. А российская армия и воюет сама, и военные продукты сама создает, и программное обеспечение делает сама, и в этом огромная разница. Особенно за последнее время, я фиксирую это, смотрю, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. А когда натовцам надоест с нами воевать? Это у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами», — сказал президент.

Далеко не все в НАТО горят желанием продолжать эту борьбу с Россией.

Скептицизм Венгрии и Словакии давно известен. И он обоснован. Ведь они ближе к нам и лучше знают территорию, на которой образована Украина.

И знают русский характер. Да, надо обладать определенной политической и личной смелостью, чтобы заявлять такое. Но раз Роберт Фицо пережил покушение и посмотрел смерти в лицо, надо ли ему опасаться неодобрительных окриков из Брюсселя или из Вашингтона?

На этой неделе Зеленский представил свой план перемоги, то есть план победы. Выглядело, мягко скажем, неубедительно, как и всегда.

Спикер Рады Стефанчук показал журналистам папку с документами, а там чистый титульный лист и одна фраза: план перемоги. Даже традиционные навыки шоумена Зеленский как будто подрастерял, начал свое «победное» выступление не с гимна, а с поминальной песни, популярной среди украинских националистов. С таким настроением не побеждают, а капитулируют. Тему продолжит корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

А ведь казалось пять лет назад — вот станет президентом Зеленский. Он ведь комик. Он ведь с юмором. А значит в рамках реальности. И разрулит все, и всем будет хорошо. Нет. Не получилось.

Вот мощно обещанный «План победы» — с чего он начинается? Сразу можно заканчивать! Ну какое «в НАТО прямо сейчас». Давайте уже серьезно, господин Зеленский. Вы уже не комик! Кто примет в НАТО страну в состоянии войны? То, что Запад кормит Киев обещаниями жениться — не значит, что он намерен жениться. В лучшем случае, когда-нибудь потом. Сколько раз это уже было сказано и каждый для Киева как будто первый.

«НАТО работает с Украиной, чтобы сделать вас еще ближе к Альянсу. И мы также работаем с другими партнерами, чтобы укрепить безопасность для всех нас», — комментирует генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В переводе с дипломатического это значит «Да отстань ты уже!». Вы же сами это признаете, господин Зеленский.

«Партнеры Украины, которым уже представили этот наш план, подошли к нему очень практично и осторожно», — говорит Зеленский.

Да, Запад должен держать лицо — сколько денег уже инвестировано в украинскую перемогу.

Байден только что достал из своих закромов еще 425 миллионов долларов, но это на общем фоне не очень много. В Америке деньги тоже считают.

«Зеленский не принимает решения. Я думаю, что и Запад тоже выполнил свою миссию, утилизировали весь хлам, загрузили Украину на громадные долги. Сейчас будут перевооружать НАТО. Америка заработала. Всем все нормально. Просто народа погибло — очень большое количество народа», — рассказывает председатель совета ассоциации ветеранов «Альфа», первый вице-президент Владимир Березовец.

Даже Трамп, один из лучших бизнесменов мира, признает превосходство Зеленского.

«Думаю, Зеленский один из лучших торговцев, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда к нам приезжает — увозит 100 миллиардов долларов. Кто еще так смог в истории? Никогда такого не было», — комментирует кандидат в президенты США Дональд Трамп.

В плане победы Зеленского — пять пунктов (и три тайных предложения для Запада). Но мы же с детства помним — все тайное становится явным.

«А это, оказывается, перечень огромного количества военных объектов, пусковых установок, размещения воинских частей, резерва, производство важных компонентов для военного производства. Огромный перечень. Кто ему этот перечень сделал? Ну, конечно, американцы. Мы не способны были бы это сделать. Я знаю возможности наши», — делится с нами украинский политический и государственный деятель Николай Азаров.

Будем честны: лицедеем Зеленский был неплохим. И ручки-то помнят. Вот что он пафосно вещает в Раде, для своих.

«Если мы начнем двигаться с этой идеей, с этим конкретным планом победы прямо сейчас, мы сможем закончить войну не позднее следующего года», — говорит Зеленский.

Если как бы президент* говорит «Я не знаю» — это подпись под документом «Я ничего не решаю».

С претензией на место в истории надо уметь выигрывать и уметь проигрывать. В конце концов, Наполеон тоже проиграл, но кто оспорит его величие? Зеленский же завис где-то в вакууме. То грозит производством ядерного оружия, то берет слова назад.

«Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие», — сказал он.

А это сказал — угадайте кто? Да, Зеленский.

«В разговоре с Дональдом Трампом я сказал ему: какой выход — либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это будет нашей обороной, либо у нас должен быть какой-то союз», — говорил прежде Зеленский.

Прямо доктор Джекилл и мистер Хайд в одном флаконе. Ну вы хоть записывайте за собой, товарищ, а то неловко получается — вы же страну представляете. Пока что.

А вот еще вы сетуете, что Украина в 1991 году по международному соглашению отказалась от ядерного оружия. Интересно, вы отдаете отчет в том, что сами, по-простому говоря, «наезжаете» на своих западных хозяев?

«Как можно доверять этому документу и как можно доверять партнерам, которые его подписали и гарантировали нашу территориальную целостность и суверенитет? Ответ очень простой: этот документ не работает. Это были не только соглашения между Украиной и Россией. Это были соглашения между Украиной и всеми партнерами», — говорил Зеленский.

То есть все виноваты, кроме Украины, она одна такая стоит красивая. Ладно, так и запишем. Ждем вашей атомной бомбы. Хотя понятно, что ее не будет. Как в том анекдоте про слона — съесть-то он съест, да кто ж ему даст?

«Безумцы, ничего из этого, конечно же, не выйдет никогда ни при каких обстоятельствах. Но он уже, по-моему, отказался от этих слов — наверное, проснулся и с другой ноги встал. Можно долго анализировать высказывания этого человека и его команды, но мы уже поняли тщетность всех этих попыток, и ненужность, и даже контрпродуктивность», — комментирует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

План победы Киева уже оброс интернет-мемами. Смешными, тонкими и какими-то грустными... Ребят, нв даже те, кто от вас чего-то ждал, ждали не этого.

«Он хочет неограниченных поставок оружия и права его более быстрого использования. Однако это нереально, потому что Запад уже исчерпал свой потенциал вооружений. Мы готовим свои собственные запасы. У нас нет производственных мощностей, чтобы соответствовать тому, что происходит», — делится с нами политолог, вице-президент евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен.

Мало того, что Зеленский клянчит у Запада деньги и оружие, он уже и солдат клянчит, мол, готовьте резервные бригады из своих, замените на поле боя наших уставших ребят. И предлагает взамен в подарок Западу свои недра, ресурсы — ну, не свои, а украинские. Здесь правда тоже есть нюанс.

«У Украины есть литий, у Украины есть уголь. Он собирается этим торговать. Но как-то не учитывает, что оно все уже куплено. Вообще, этот план очень сложно комментировать всерьез», — рассказывает заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.

В целом, за Зеленского чисто по-мужски обидно. Ну, не выходит у тебя что-то, так ты держи хотя бы удар, не позорься. Это международная арена все же, а не арена цирка. И не КВН или как это у вас там...

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.