Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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ВС РФ продолжают теснить неприятеля.

На этой неделе российские войска освободили сразу шесть населенных пунктов, продавливая украинскую оборону на всех фронтах: на севере дочищают территорию Луганской народной республики, взяв Невское; на юге ликвидируют последствия украинского контрнаступа в Запорожье, вернув Левадное. Но основная концентрация сил — на Покровском направлении, где штурмовики все ближе подбираются к основным очагам обороны ВСУ в Донбассе. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Одно из главных событий этой недели, да и вообще осени на фронте… Максимильяновка — название поселка, которое вызывает ненависть практически у каждого жителя Донецка и его окрестностей. Именно отсюда ВСУ все эти долгие годы постоянно и цинично обстреливали мирные кварталы столицы республики. Теперь врага выбили.

Это освобождение стало возможно после взятия Марьинки в конце прошлого года. После войска группировки «Юг» разбирались с боевиками ВСУ в Георгиевке, на прошлой неделе враг, наконец, был выбит из Островского, и теперь вот Максимильяновка.

«Сначала была проблема просто зайти туда. Когда собрались со всей мощью, подтянулись наши товарищи, мы прорвались», — сообщает боец 150-й МСД группировки войск «Юг» с позывным «Арбат».

Путь на Курахово открыт. Войска уже на подступах к окраинам. Артиллерия не сбавляет темпов работы. По позициям врага бьют из всех орудий.

«Сейчас изменения в том, что наступают по всему фронту наши войска, а это чувствуется. Чувствуется продвижение. Чувствуется напор», — рассказывает командир расчета БМ21 «Град» группировки войск «Юг» с позывным «Карма».

Пехота может двигаться вперед. В город бойцы пятой бригад зашли колонной. Враг такого точно не ожидал. Работают по скоплениям ВСУ и наши тяжелые огнеметные системы. Снаряды выжигают живую силу противника на огромной площади.

Более точно по артиллерийским позициям противника и глубоким укреплениями бьет расчет орудия Мста-С.

По соседству, чуть севернее, идут ожесточенные бои уже на Покровском направлении. Работает группировка войск «Центр». Селидово фактически в полукольце, до Покровска остается всего несколько километров. Крупнейший логистический узел ВСУ на этом участке вскоре может быть взят в окружение.

В деле — экипаж танка Т-72Б3М. За последние несколько месяцев бойцы поучаствовали во взятии практически всех населенных пунктов за Авдеевкой.

Бойцы рассказывают, снарядов не жалеют, за день тратят несколько каруселей, так называется аппарат для заряжания. В одной ленте — 25 штук.

Впереди сражения сразу за несколько крупных серьезных городов на донецком направлении: Курахово, Селидово и Покровск. Два из них фактически уже находятся в полукольце. А это значит враг в очередной раз может сбежать без боя.

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Отступая ВСУ бросают тела своих погибших солдат. На этой неделе Россия передала останки 500 украинских военнослужащих, две трети из них — с авдеевского направления, где шли ожесточенные бои еще зимой и весной этого года.

Киев со своей стороны передал тела 89 российских военнослужащих. Также одновременно состоялся обмен пленными при посредничестве объединенных арабских эмиратов. 95 российских солдат через Белоруссию вернулись домой. Такое же количество пленных передали Украине.

Освобождение Донбасса — главная цель военной кампании 2024 года. Бои идут ожесточенные. В Киеве понимают, что, потеряв промышленно развитый край, где много зданий и густая сеть дорог, дальше вплоть до Днепра им не построить новые линии обороны.

В поддержку наших бойцов легендарная группа «Чайф» написала песню-оберег, собравшись составом, которым 40 лет назад выпускали свой первый альбом.

В западной прессе все больше публикаций, о том, что киевские цели в этом конфликте меняются. Украинские дипломаты начинают зондировать почву на тему, возможных переговоров с Россией и, например, территориальных уступок в обмен на вступление в НАТО. Вопрос: нужно ли это НАТО? Хотели бы, давно приняли, почему же сделают это сейчас?

Российская армия вот уже год беспрерывно наступает на Донецком фронте. Попытки украинских формирований выйти не то что на границы 1991 года, но хотя бы 2022 года бесплодны и выглядят все более нереалистичными. Идея организовать вторжение на территорию российских приграничных областей выглядела заманчиво только в голове одного юмориста. Российские войска планомерно зачищают территории от сил вторжения — репортаж корреспондента «Известий» Владислава Харченко.

Группировка войск Север в Харьковской области. Двигаемся быстро, вокруг кишат дроны противника. Совсем рядом село Огурцово, которое сейчас под нашим контролем.

Через несколько часов мы на месте боевой работы. Она не прекращается ни на минуту. БПЛА расчеты помогают штурмовикам выдавливать врага из села Старица, расширяя буферную зону.

«Ну вообще ребята у нас там рядом стоят, начали жаловаться, что пулемет там рядом громыхает. Пацаны говорят — уберите его. Я поднял птицу», — делится с нами командир отделения БПЛА коптерного типа с позывным «Байкер».

Боец с позывным «Вог» раньше был штурмовиком, весной отражал атаку ВСУ в Грайворонском районе, сейчас занимается подготовкой дронов к вылетам.

«Я подготавливаю эти подарки, которые мы отправляем на ту сторону», — рассказывает оператор сапер расчета БПЛА с позывным «Вог».

Перед самим запуском подключают аккумулятор к дрону и проверяют лопасти, чтобы он точно взлетел. На задание ходят вдвоем — это позволяет привлекать как можно меньше внимания.

Цель — пулеметная точка в одном из укреплений на окраине села Старица. Цель успешно поражена.

Противника теснят и в соседней Курской области. Наши FPV-расчеты уничтожают группу ВСУ в районе населенного пункта Любимовка.

В начале недели под Любимовкой ВСУшники попали в мощный котел. Враг понес катастрофические потери да такие, что взять в руки автоматы пришлось даже артиллеристам и операторам БПЛА, но и они оказались бессильны.

Уйти, а точнее убежать от наших FPV-расчетов, которые контролируют воздух в окрестностях села, не получилось.

Самые горячие точки на карте боевых действий — в районах населенных пунктов Любимовка, Свердликово, Малая Локня, Новый путь и Плехово. Враг здесь несет большие потери. Ударами авиации и артиллерии сожжены десятки единиц западной техники, всего за время боев в курском приграничье уничтожены почти 25 000 солдат ВСУ.