Фото, видео: AP/TASS; 5-tv.ru

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На этой неделе в Европе снова прошли учения по отработке ударов боеголовками.

Североатлантический альянс все чаще стал заигрываться с ядерными игрушками. На этой неделе в Европе снова учения по отработке ударов боеголовками. Из Америки пригнали стратегические бомбардировщики Б-52, от Старого Света — истребители и разведка.

Тренируются на безопасном от России расстоянии, в Северном море, но с привлечением всех наших соседей — стран Прибалтики и, впервые, Финляндии. При этом, ни у тех, ни у других своих ядерных зарядов естественно нет, но им дают «поиграться», почувствовать, так сказать, испепеляющую силу.

Может ли это напугать Россию? Нет, признаются британские журналисты. Но сама возможность обладать этой разрушительной силой притягательна, как и ее демонстрация.

Даже Зеленский вновь начал угрожать созданием ядерного оружия.

Он поставил своим спонсорам ультиматум: или вы берете Украину в НАТО, или мы сделаем себе ядерную бомбу. Однажды он уже так поугрожал — в феврале 2022 года.

Менее через неделю после того крикливого выступления в Мюнхене, Россия начала специальную военную операцию.

Сейчас после нового шантажа отдельные горячие головы в Европе аплодируют, говорят, что Украина и может за считанные недели сделать что-нибудь ядерное. Военные эксперты, впрочем, уверены, что это, в лучшем случае, блеф: для обогащения плутония до оружейного уровня нужны центрифуги, которых на Украине нет. В худшем случае ингредиенты или готовое специзделие Киеву могут подарить спонсоры. Но все эти рассуждения не имеют смысла, Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия ни в каком виде. Поставил точку в дискуссиях Владимир Путин.

«Это опасная провокация, потому что, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Политическое руководство сегодняшней Украины, неоднократно уже об этом говорил, еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, они уже тогда, до этого заявляли о том, заявляли так, относительно мягко, но, тем не менее говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. И такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать и у Российской Федерации. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул российский лидер.

Россия не раз наглядно демонстрировала, что может уничтожить любой военный объект на Украине.

На этой неделе был очередной пример — по бронетанковому заводу в Николаеве, в 80 километрах от линии фронта, прилетели сразу пять «Искандеров», каждый несет по полтонны взрывчатки. Баллистические ракеты поразили цеха и стоянку готовой к отправке в войска бронетехники. Производство на заводе было парализовано.

То же самое будет и при попытке собрать ядерную бомбу, тем более, что компоненты легко отследить по радиационному фону.

Конечно, от Киева сейчас можно ожидать, тем более, что на фронте для ВСУ складывается все более удручающая обстановка.