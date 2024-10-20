Вертолеты пролетали рядом: выжившего в Охотском море мужчину могли спасти раньше

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Единственный спасшийся может стать единственным виновным в гибели собственных же родственников.

67 дней в открытом море, борясь с волнами, голодом, холодом и страхом неминуемой смерти провел Михаил Пичугин. На его глазах скончались брат и племянник, вместе с которыми он отправился на рыбалку еще в начале августа. Спасение «русского Робинзона» иначе как чудом не объяснить. Его обнаружили случайно, в тысяче километров от места, где с лодкой пропала связь.

Вышивший и сам видит в этом божий промысел, ведь траулер, заметивший лодку в море, называется «Ангел», а произошло это 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова узнала все подробности этого чудесного спасения и встретилась с родными пропавших рыбаков, с теми, кто ни на секунду не терял надежды, теми, кто молился за спасение.

Это буквально первые часы после спасения. Мы первые с кем он согласился поговорить и откровенно рассказать историю своего ужаса.

Два месяца посреди бушующего холодного моря.

Экипаж траулера с символичным названием «Ангел» случайно заметил яркое пятно в воде. Думали, буй. Через несколько минут на корабле узнают страшную правду.

Это последняя запись Сергея Пичугина — брата, который не выжил. Здесь он прямо перед отправлением — показывает родным, как они с Михаилом подготовились.

Стартовали 4 августа от села Москальво, прошли через самое узкое место сахалинского пролива, дальше вдоль берега до Шантарских островов — плыли туда посмотреть на китов, Сергей хотел показать их сыну Илье.

Последний раз близкие услышали их девятого августа.

«Илья маме отзвонился от рыбаков по спутниковой связи, сказал, что они приплыли на остров, что они поплыли на Сахалин, связь появится, вечером они приплывут и отзвонятся. Звонка не дождались», — комментирует бывшая жена Михаила Пичугина Екатерина Пичугина.

На обратном пути лодка попала в шторм. Мотор заглох, сломалось весло.

«Мы сначала якоря потеряли, потом набор ключей привязали, аккумулятор сбросили, чтобы не сильно утаскивало. Потом это все дело оторвалось, и потащило», — рассказывает Михаил Пичугин.

Лодку катамаранного типа, на которой поплыли Пичугины, производят в их родной Бурятии. Такие модели в компании называют практически непотопляемыми. Она считается устойчивой и что такую не перевернет даже высокая волна.

Лодка выдержала, но стала неуправляемой. А вокруг только волны в несколько этажей, ледяная вода и ветер, пронизывающий до костей.

«Спальник „Монгол“ там верблюжья шерсть, но он как бы мокрый, он не сохнет. Под него залазишь, маленько поерзаешь, согреешься», — делится с нами Михаил Пичугин.

«Охотское море — наверное самое суровое среди наших дальневосточных морей. Даже летом это самое холодное место в Тихом океане. И главное — ветры, начиная с августа», — комментирует океанолог Вячеслав Лобанов.

Тяжело пришлось и родным. Больше двух месяцев неведения, страха и слез от бессилия. Пропажа двух сыновей, внука, а потом известие о гибели двух самых дорогих людей — сильно подкосили маму Михаила и Сергея. Близкие с ней каждую минуту. Рядом всегда успокоительное.

Дома с самого начала понимали, каждая минута там — смертельно опасна. И прямо со дня пропажи начали обращаться в полицию и МЧС. Вот официальный ответ о ходе поисков от хабаровского министерства по чрезвычайным ситуациям. Пропавших ответственно искали, привлекали авиацию, пятнадцать из шестидесяти семи дней…

«Вертолет пролетал рядышком, метров пятьдесят один, через дня три другой пролетал — толку то», — говорит Михаил Пичугин.

Еще один день побережье прочесывали наземные группы. В другие — либо не позволяла погода, либо поиски просто прекращали.

Как двадцать седьмого августа — прямо в день рождения Ильи. Искать снова начали только через две недели, после обращений семьи уже в Следственный комитет и прокуратуру. В отчаянии Наталья Пичугина — жена Сергея и мать Ильи сама летала, на месте организовывала поиски.

«Переплывали по их пути, как они должны были плыть. Ну, и по берегу, по Сахалинскому смотрели. Там нашли, допустим, лодку дырявую находили, канистры находили — фотографии сразу посылали. Мы им говорили, что это не наше», — рассказывает бывшая жена Михаила Екатерина Пичугина.

Последний раз спасатели, согласно отчету, вылетали четырнадцатого сентября. Через четыре дня умер Илья, так и не дождавшись помощи. Его отца Сергея не стало через десять дней. То, что Михаил выжил и сохранил рассудок кажется невероятным.

«Первое время он держался за то, что он пытался спасти весь свой экипаж. Следующая задача была — суметь сохранить их тела, память», — комментирует спасатель Приморской краевой поисково-спасательной службы Анатолий Акуленко.

«Попадая в такую непростую ситуацию, очень важно внутреннее намерение. Очень важен настрой „выжить“. Важно понимать: я нужен своим близким живой», — рассказывает эксперт в области выживания Данила Михайловский.

В районе их пропажи — сильное северо-охотское противотечение. Лодку в итоге отнесло за тысячу километров к побережью Камчатки. Ее обнаружили у села Усть-Хайрюзово.

Мимо не раз проходили корабли, но лодку не замечали, не помогли даже десять сигнальных ракет, которые они выпустили. По словам капитана порта Магадана, который сам исходил охотское море вдоль и поперек. Михаилу сильно повезло, что рядом с ним оказался именно этот траулер.

«Вахтенные помощники выставляют окружность alarm, если к этому кто-то подходит, значит, издается сигнал. Почему судно „Ангел“ и заметил добытчик вот он работает на крабовых порядках он при помощи локатора, когда ограничена видимость у него и стоит мелкая шкала и он видит отражение», — комментирует капитан магаданского порта Василий Меньших.

Случай Михаила во многом уникальный. Еще никогда неподготовленный человек так долго не выживал в подобных условиях. Предыдущий рекорд — сорок девять дней. Столько дрейфовали четверо советских солдат на барже в 1960 году. Но у них были с собой топливо, припасы. Михаил все эти дни собирал дождевую воду и буквально растягивал крохи еды как мог, похудел на пятьдесят килограммов.

В это путешествие хотели взять еще одного пассажира — дочь Михаила Софию. За месяц до отправления она гостила у отца на Сахалине. И тот предлагал ей поплыть с ними. София отказалась, потом вместе с другими молилась, чтобы родные вернулись.

И так совпало: что лодку нашел «Ангел» в православный праздник — Покров пресвятой Богородицы. Михаил и сам называет свое спасение чудом.

«Божья помощь. Вот как вы думаете — шторм, ночь, и на меня выходит корабль — „Ангел“. Был бы он чуть левее или чуть правее — все», — рассказывает Михаил Пичугин.

Михаил уже решил, что переберется обратно к семье в Улан-Удэ с Сахалина. Сейчас надеется, что его скоро выпишут и он успеет попрощаться с теми, кого не смог спасти.

Мы можем лишь представить отчаяние рыбаков. У них была надувная лодка. Да, довольно большая — пять на два метра, на семь человек, может перевозить тонну груза. Но ее проектировали в Бурятии для Байкала. Все характеристики, подходящие для закрытых водоемов, даже таких больших как Байкал, меркнут в сравнении со стихией Охотского моря. Там волна в два метра высотой считается нормой. А когда бушует непогода, водяные валы поднимаются и на восемь и на 11 метров. Постоянный холод и вокруг ни души.

Спасатели обследовали 196 тысяч квадратных километров акватории, это много — это как территория Белоруссии. Но площадь Охотского моря в разы больше — полтора миллиона квадратных километров. Если бы спасательную операцию не свернули, могли их все-таки обнаружить раньше? Имели ли право Пичугины, в принципе, на такой лодке выходить в море?

На эти вопросы должны ответить следователи. И единственный спасшийся рыбак может стать единственным виновным в гибели собственных родственников. Мы будем следить за этой историей.