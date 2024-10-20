Из Аргентины в Англию: отец Лиама Пейна забрал тела сына домой

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Scheuber

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Убитый горем родитель приехал в морг Буэнос-Айреса на процедуру опознания.

Отец погибшего экс-солиста британской группы One Direction Лиама Пейна лично проконтролирует транспортировку его тела из Аргентины в Англию. Об этом сообщает портал 9News.com.

Певец умер в результате падения с балкона отеля, в котором проживал в Буэнос-Айресе. Ему был 31 год. На данный момент местная полиция выясняет детали произошедшего, но уже установлено, что в номере звезды находились запрещенные препараты и алкоголь, а незадолго до смерти он поссорился со своей возлюбленной Кейт Кэссиди, которая бросила его одного после конфликта и покинула территорию страны.

Отец Лиама Джефф приехал в Аргентину, чтобы пройти процедуру опознания тела в морге и проконтролировать транспортировку экс-солиста One Direction на родину. После решения вопроса с подтверждением личности погибшего, он посетил стихийный мемориал памяти, который создали на месте смерти Пейна его фанаты.

Убитый горем родитель поднял фотографию сына, поблагодарил всех присутствующих и уехал.

Известно, что Лиам Пейн был очень близок со своими родителями. Он часто говорил о них добрые слова и даже снял в двух клипах One Direction. Артист всегда подчеркивал, что добился успеха благодаря им.

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