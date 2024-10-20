Сирийские террористы готовят провокации с применением отравляющих веществ

Фото: www.globallookpress.com/Mahmoud Issa

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Об угрозе сигнализирует Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в стране.

Террористы в Сирии могут готовить ряд провокаций в стране с применением отравляющих веществ. Об этом на брифинге доложил Олег Игнасюк, заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«Поступили сведения о подготовке главарями террористической группировки „Джебхат ан-Нусра“* провокаций с использованием отравляющих веществ», ― заявил он.

Отмечается, что планирует инсценировка использования отравляющих веществ против мирного населения правительственными войсками. По данным ЦПВС удар может быть нанесен в населенных пунктах на юге Идлибской зоны деэскалации.

Кроме того, Олег Игнасюк поделился традиционной сводкой о нарушении воздушного пространства Сирийской республики американской авиацией. Так, появление боевых самолетов США в небе над страной отслеживали 16 раз за сутки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина готовит провокации с применением химоружия. Российская аэроразведка увеличивает глубину работы наших беспилотников. На этой неделе внимание операторов привлекла батарея американской системы Patriot, две пусковые установки, радиолокационная станция, пункт управления огнем в полях за Днепром.

* — организация признана террористической и запрещена на территории России