Рыба устала, рыба очень ждет: Антонов рассказал о реконструкции пруда на загородном участке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певец разводит карпов и осетров.

Народный артист Российской Федерации, певец Юрий Антонов затеял грандиозную реконструкцию своего загородного участка в Подмосковье. Об этом он рассказал в беседе с журналистами «Московского комсомольца».

Грандиозную — иначе не скажешь. Какой участок — такая и реконструкция.

«Для простого человека у меня очень большой участок, но не для олигарха. Для олигарха мой участок — небольшой. Что там у меня: гектар земли всего», — уточняет певец.

Как выяснилось, с особым трепетом артист подходит к ремонту не дома, а… пруда для рыб. В нем у Антонова водятся декоративные карпы и даже осетры.

«Такая работа идет: просто грандиозная. Мне, конечно, помогают специалисты. Я не понимаю, как это делается. Обещают, что закончат дней через пять, наверное. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Надо до холодов обязательно закончить все работы и рыбу выпустить в пруд. Она уже устала в неволе, в бассейнах этих легких сидеть», — добавляет артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что 79-летний Юрий Антонов приходит в себя после травмы на сцене. Он едва не лишился слуха во время выступления на музыкальной премии. Артист вышел на сцену, чтобы исполнить несколько песен. По его словам, технический персонал неожиданно включил очень мощный звук.