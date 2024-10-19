В парке на северо-западе найдены останки человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Судебно-медицинская экспертиза установит пол умершего и причины смерти.

В парке северо-западного административного округа Москвы, недалеко от улицы Свободы были обнаружены останки человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ в своем Telegram-канале.

«По факту обнаружения останков человека на северо-западе Москвы организована доследственная проверка», — добавляют в ведомстве.

На месте происшествия работает оперативная группа, устанавливаются все детали произошедшего. Пол, возраст, примерную дату и причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что батюшку храма Тихвинской иконы Божией Матери в Аргаяшском районе Челябинской области обвиняют в убийстве прихожанина. О местном священнике жители округа отзываются только с положительной стороны, никто не верит в случившееся. По предварительной информации, конфликт между священником и прихожанином храма произошел во время застолья. Официальных комментариев от следствия пока не поступало. Местные жители надеются, что ситуация вскоре разрешится и батюшка вовсе не причастен к преступлению криминального характера.